Bulletstorm va avoir une version Switch

On s'y attendait un peu et c'est confirmé : Bulletstorm reviendra une fois de plus mais cette fois sur Nintendo Switch dans une version dite Duke of Switch Edition qui reprendra tout simplement le contenu du remaster (donc avec la totalité des DLC).



La sortie est annoncée pour cet été et il faudra pour l'heure se contenter d'un simple artwork.