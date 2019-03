E3 2019 : date et heure de la conférence Ubisoft E3 2019 : date et heure de la conférence Ubisoft

Après Bethesda, c'est au tour d'Ubisoft de confirmer sa conférence pour l'E3 2019, qui se tiendra donc le 10 juin à 22h00 (heure française), soit peu de temps après celle de Microsoft si le planning ne change pas de nos habitudes.



On rappelle que Electronic Arts comme Sony n'auront pas de conférence cette année (même si le premier assurera le show via son EA Play), et ne reste donc à confirmer que Nintendo voir Square Enix, du moins si ces derniers estiment avoir suffisamment de matière.