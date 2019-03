Bethesda va finalement revenir sur Steam Bethesda va finalement revenir sur Steam

On ne sait pas encore vraiment si ça commence à bouger chez Valve concernant leur politique économique avec les tiers, mais toujours est-il que Bethesda (qui les avait lâché en fin d'année dernière) annonce son retour en déclarant que leurs quatre gros jeux de l'année sortiront à la fois sur leur laucher Bethesda.net et sur Steam.



Quatre titres que sont donc Rage 2, Wolfenstein : Youngblood (préquelle stand-alone), Wolfenstein : Cyberpilot (spin-off VR) et bien entendu Doom Eternal. D'ailleurs, même Fallout 76 sera porté dessus « plus tard cette année ».



Rappelons également que Bethesda est à l'heure actuelle le premier et seul « gros » tiers à avoir annoncé une conférence pour l'E3 2019 (dans la nuit du 9 au 10 juin, à 02h30).