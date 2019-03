Control : la date de sortie officialisée Control : la date de sortie officialisée

Ce ne sera guère une surprise puisque le Microsoft Store s'était (encore) chargé de leaker l'information par bourde : Control arrivera donc bien le 27 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Après Max Payne, Alan Wake et Quantum Break, Remedy reviendra donc avec un nouveau TPS cette fois sans l'apport financier de Microsoft (505 Games est au rapport), mais toujours l'occasion d'une certaine remise en question aussi bien dans le style de jeu qui se voudra moins linéaire, que dans la narration un peu plus dans la suggestion que le concret (un peu moins de cinématiques, et plus d'indices dans les décors qui nous entourent).