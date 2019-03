Splatoon 2 : la démo spéciale arrive demain

Dans le top 10 des meilleures ventes de la Switch (8,2 millions d'exemplaires écoulés),compte encore booster son bilan avec l'arrivée demain d'une démo spéciale qui débutera à 15h00 (pré-téléchargement déjà disponible), et ce jusqu'au 25 mars à 15h00.L'abonnement au service online ne sera pas requis pour profiter de cette démo, et Nintendo poussera d'ailleurs les éventuels nouveaux fans à l'achat : si vous jouez à cette version d'essai, vous repartirez avec une réduction de 33 % pour le jeu complet (et le transfert de progression) ainsi qu'un bon gratuit de 7 jours au service NSO. Au cas où.