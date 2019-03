Metal Gear : Konami met à jour ses chiffres Metal Gear : Konami met à jour ses chiffres

Konami annonce avoir écoulé 54,5 millions de jeux « Metal Gear » au 31 décembre 2018, soit environ 3 millions de plus qu'en mars 2017, ce qui est plutôt pas mal quand on sait que la franchise n'a existé ces dernières années qu'au travers du passable Metal Gear Survive et des grosses promotions sur Metal Gear Solid V (facilement trouvable à 10/15 balles pendant les périodes de soldes).



Toujours ça de pris pour l'éditeur qui bien entendu esquive toutes questions sur l'avenir d'une série de toute façon orpheline depuis le départ de Kojima, d'ailleurs toujours occupé sur son Death Stranding (dont on attend sagement la date de sortie).