Charts UK : Devil May Cry 5 débarque en douceur, pendant que Left Alive se prend une gifle Charts UK : Devil May Cry 5 débarque en douceur, pendant que Left Alive se prend une gifle

Avec un peu de retard sur ses habitudes, Chart-Track livre son rapport des ventes UK pour la semaine dernière où Devil May Cry 5 se place sans problème à la première place mais malheureusement sans trop briller : avec 20.872 ventes sur les deux consoles, c'est à peu près la même chose que le reboot US DMC et trois fois moins que Devil May Cry 4, même s'il faut prendre en compte que le dématérialisé permet d'atténuer l'écart, et que c'est un apparent bon succès sur PC.



A contrario, catastrophe totale pour Left Alive (mais difficile d'être attristé) : 947 malheureux ont craqué pour la version boîte sur PS4.



1. Devil May Cry 5 (N)

2. Red Dead Redemption 2 (+3)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+5)

4. Anthem (-3)

5. FIFA 19 (-3)

6. Far Cry : New Dawn (-3)

7. LEGO La Grande Aventure 2 (-3)

8. Super Smash Bros. Ultimate (+1)

9. Metro Exodus (-2)

10. GTA V (+1)