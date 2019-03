Castlevania : une compile Anniversary en vue Castlevania : une compile Anniversary en vue

Fêtant ses 33 ans cette année, la franchise Castlevania pourrait bien avoir droit à sa petite compilation pour l'occasion, l'organisme de classification australien venant de lister un certain Castlevania Anniversary Collection sans donner plus de détails pour le moment.



On peut tout de même miser sur un simple délire nostalgique des premiers épisodes Nes & Snes (sans oser espérer davantage pour le moment), en rappelant que la PS4 a déjà eu droit à un Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood en fin d'année dernière (uniquement en dématérialisé, pour une vingtaine d'euros).