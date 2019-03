Tetris 99 organise son premier tournoi Tetris 99 organise son premier tournoi

Comme tout « Battle Royale » qui se respecte, Tetris 99 se doit de proposer des events pour maintenir son public sur la longueur et faute de système saisonnier (un peu compliqué vu le genre), Nintendo en annonce tout de même un tournoi spécial qui se tiendra du 8 mars (14h) pour se terminer trois jours plus tard, donc le 11 mars (08h00).



Et les règles comme la récompense sont on ne peut plus simple à saisir : il vous suffit de faire un top 1 pendant cette période pour avoir la chance de faire partie des 999 élus qui pourront récupérer 999 points or sur leur compte eShop (donc 9,99€). Comprenez donc que s'il y a au moins 1000 personnes qui ont la victoire en trois jours, ça passera par le tirage au sort.