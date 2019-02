Star Wars : Jedi Fallen Order prend RDV Star Wars : Jedi Fallen Order prend RDV

On pensait devoir attendre jusqu'à l'E3 mais c'est finalement lors du « Star Wars Celebration », le 14 avril, que sera dévoilé pour la toute première fois Star Wars : Jedi Fallen Order, l'adaptation de Respawn Entertainment qui doit actuellement être caressé dans le sens du poil par EA depuis le gros succès d'Apex Legends.



Un jeu orienté action-aventure dixit le studio, officialisé il y a presque un an, chapeauté par Stig Asmussen (God of War 3) et qui nous emmènera juste après Star Wars : Episode III aux commandes d'un survivant Padawan qui maintiendra sa quête de devenir Jedi.