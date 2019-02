[Rumeur] Starbreeze aurait finalement annulé les versions consoles de Overkill's The Walking Dead [Rumeur] Starbreeze aurait finalement annulé les versions consoles de Overkill's The Walking Dead

Après le lancement catastrophique sur PC de Overkill's The Walking Dead, ayant conduit à une restructuration importante chez Starbreeze (qui s'est même débarrassé du cas System Shock 3), il semble que la tentative de réparation soit finalement assez relative, ou du moins sur consoles : Sony vient d'envoyer un mail à tous ceux qui ont précommandé le jeu pour les prévenir que le titre a été annulé sur PS4, et sont donc en conséquence remboursés.



L'éditeur n'a encore rien officialisé à ce sujet (mais si confirmé, on imagine que cela sera également le cas sur Xbox One), et tout porte donc à croire comme on le pensait que toutes les attentions de Starbreeze sont désormais portées vers le futur PayDay 3, potentiel sauveur d'une boîte en situation de crise.