De Baldur's Gate à Planescape : les RPG PC old-school vont débarquer sur consoles De Baldur's Gate à Planescape : les RPG PC old-school vont débarquer sur consoles

Après Divinity Original Sin, Wasteland 2 et Pillars of Eternity, le groupe Skybound Games s'est dit que finalement, le RPG old-school PC, ça pouvait aussi avoir sa place sur consoles, et annonce du coup… tout ce qui possible.



On nous annonce en effet qu'arriveront sur des supports encore non spécifiés (mais le site officiel a les logos PS4/One/Switch sans que l'on sache si toutes seront concernées à chaque fois) les jeux suivants :



- Baldur's Gate : Enhanced Edition

- Baldur's Gate II : Enhanced Edition

- Baldur's Gate : Siege of Dragonspear

- Icewind Dale : Enhanced Edition

- Planescape Torment : Enhanced Edition

- Neverwinter Nights : Enhanced Edition



Un premier aperçu aura lieu fin mars durant la PAX East 2019, et espérons maintenant que les portages seront à la hauteur vu que les titres ont été conçus jusqu'au bout des ongles pour le combo clavier/souris.