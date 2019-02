Kingdom Hearts III s'offre un lancement record Kingdom Hearts III s'offre un lancement record

Square Enix aura réussi son coup avec Kingdom Hearts III : en annonçant avoir écoulé 5 millions d'exemplaires pour sa semaine de sortie (avec un rab de 4 jours pour le Japon), ce troisième épisode est donc à ce jour celui qui s'est le plus rapidement vendu dans ce laps de temps.



Faute de données pour la majorité des pays pour le moment, on se contentera de noter qu'au Japon, le lancement fut similaire à celui de Kingdom Hearts II (sans compter le dématérialisé néanmoins), tandis qu'au Royaume-Uni, les ventes furent carrément doublées, là encore sans le numérique.



(Note : comme de coutume dans ce genre de cas, les chiffres donnés par l'éditeur sont un mixe entre exemplaires physiques distribués et ventes dématérialisées.)