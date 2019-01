Charts Japon : six ans après, New Super Mario Bros U fait le même score

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 janvier 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :- Énième portage tiré de la dépecée Wii U,permet à Nintendo de commencer à faire son beurre dès le début de l'année : avec 166.000 ventes hors dématérialisé, le titre fait tout simplement jeu égal avec l'original sorti en 2012 (163.000).- Pour les autres éditeurs, il n'est pas toujours simple de faire ce genre d'exploit et preuve encore avecqui se contente de 67.000 ventes sur deux supports. Pour rappel, le titre avait démarré plus de 100.000 sur Xbox 360 (une époque qui paraît bien lointaine) et carrément à 215.000 sur PS3.Coté Hardware :Noël et les étrennes sont derrière nous, occasionnant une chute générale du marché avec environ 100.000 ventes de moins aussi bien pour la Nintendo Switch que la PlayStation 4. La première garde donc son trône mais pour la première fois depuis bien longtemps, un changement de place temporaire est susceptible d'arriver d'ici la fin du mois avec les lancements deetLes jeux du prochain rapport :(PS4, One)(Switch)