Devil May Cry 5 : la durée de vie estimée Devil May Cry 5 : la durée de vie estimée

Deux petits mois nous séparent du lancement de Devil May Cry 5 et dans un instant promo, Hideaki Itsuno révèle que la durée de vie avoisinera les 15h de jeu en mode de difficulté standard, ce qui est légèrement supérieure aux habitudes de la série, il est vrai cette fois aidé par la présence de trois personnages jouables.



L'homme en profite d'ailleurs pour dire que si aucun DLC n'a encore été annoncé, l'équipe ne ferme pas la porte pour balancer un quatrième personnage par la suite, du moins si les fans en font la demande.



Dans tous les cas, cette quinzaine d'heures pourra être renforcée pour ceux qui viseront les difficultés les plus élevées, sans parler du mode Bloody Palace.



Enfin, n'oublions pas qu'une nouvelle démo jouable arrivera le 7 février prochain, cette fois sur PS4 & One.