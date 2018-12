Tales of : Bandai Namco compte miser à l'avenir sur le multi-supports Tales of : Bandai Namco compte miser à l'avenir sur le multi-supports

Les temps changent et le business doit s'adapter à l'évolution du marché, quitte à mettre à la poubelle des déclarations pourtant pas si vieilles que cela. Car souvenez-vous, il y a quelques années, Hideo Baba faisait savoir que la licence Tales of allait avant tout s'attarder sur les supports PlayStation, ce qui n'a pas empêché de voir les ventes s'effondrer doucement entre Zestiria et Berseria, jusqu'à voir le réalisateur faire ses valises pour rejoindre Square Enix (où il bosse sur Project Prelude Rune dont on ne sait pas grand-chose).



Résultat, le remaster de Tales of Vesperia qui arrive dans deux semaines sortira sur tous les supports possibles (PC, PS4, One & Switch) et on peut sans mal estimer que ce sera plus ou moins la même chose pour l'avenir de la série vu les propos de Yusuke Tomizawa (producteur du dit-jeu).



Ce dernier a en effet affirmé auprès de Dengeki que l'un des plus gros objectifs actuels chez Bandai Namco est de permettre à la série Tales of de devenir « totalement multi-supports », incluant le PC où visiblement, les ventes sont un minimum au rendez-vous.



Tomizawa qui en profite d'ailleurs pour déclarer que si l'aspect « conte » sera toujours présent à l'avenir, l'équipe compte donner une nouvelle ampleur à la série.