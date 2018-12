UK : le point sur les ventes hardware UK : le point sur les ventes hardware

Par l'intermédiaire de Christopher Dring, GamesIndustry nous dresse un petit bilan actuel de la situation au Royaume-Uni où la PlayStation 4 vient de passer son million de ventes sur l'année, pour plus de 6 millions depuis son lancement.



Contrairement aux autres territoires non « anglo-saxons », la Xbox One est loin de faire de la figuration puisque située selon les mêmes sources juste en dessous des 5 millions.



Enfin, la Switch parvient à briller à sa façon sur un territoire loin d'être ultra-fan de Nintendo jusque là (en tout cas, bien moins que la France, le Japon et les USA) : environ 1,4 million de ventes en 18 mois.