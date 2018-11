Koei : une annonce avant les Game Awards

Quelques heures avant les Game Awards (donc le 6 décembre), décalage horaire oblige, Koei Tecmo annoncera visiblement un nouveau jeu comme le montre l'ouverture d'un nouveau site teaser qui se contente de montrer des flammes, une phrase d'accroche lambda (plus ou moins « La Bataille du Destin commence ») et une promesse de sortie sur PC, PS4 et Switch, sans que la Xbox One ne soit définitivement exclue puisqu'il s'agit d'un teaser japonais.Difficile de savoir à quoi s'attendre mais on sait au moins qu'il ne devrait pas s'agir d'un(le 9 n'a même pas encore terminé son suivi), ni d'unvu la fraîcheur du 4. Peut-être un nouveau Musô en partenariat, peut-être un nouveau… On vous laisse spéculer.