Charts UK : PES n'y arrive toujours pas Charts UK : PES n'y arrive toujours pas

L'institut Chart-Track dresse son rapport des ventes UK de la semaine dernière, marqué par le lancement de PES 2019 qui loupe la première place à 250 unités près, ce qui n'est pas synonyme de retour au succès puisque F1 2018 en est à sa deuxième semaine, et que le nouveau cru de Konami fait 40 % de moins que PES 2018 (lui-même en baisse comme chaque épisode depuis environ 10 ans).



Du coté des autres sorties assez confidentielles en attendant les grosses cartouches de septembre :



- Yakuza Kiwami 2 (5ème)

- Monster Hunter Generations Ultimate (9ème)

- Firewall Zero Hour - PS VR (11ème)

- Strange Brigade (16ème)

- Divinity Original Sin II (23ème)



Notons quand même pour les trois derniers que la part du dématérialisé doit être importante : c'est souvent le cas pour les jeux PS VR, tandis que Strange Brigade est en rupture de stock. Quant à Divinity Original Sin II, Bandai Namco a depuis quelques semaines poussé les fans à se tourner vers le dématérialisé (Game Preview sur Xbox One et grosse démo spéciale sur PS4 si vous précommandiez le jeu).



1. F1 2018 (=)

2. PES 2019 (N)

3. GTA V (+1)

4. Crash Bandicoot Trilogy (+1)

5. Yakuza Kiwami 2 (N)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

7. PUBG (+4)

8. God of War (-2)

9. Monster Hunter GU (N)

10. FIFA 18 (=)