Une version boîte pour Shovel Knight [UP] Une version boîte pour Shovel Knight [UP]

Le suivi de Shovel Knight touchera sa fin dans les mois à venir (*), et Yacht Club Games devrait en profiter pour sortir une version boîte au moins sur PS4 & Switch à en croire le dernier listing de GameStop qui ne stipule pour autant aucune date de sortie, mais juste un prix (39,99$).



Vu qu'il s'agit de l'édition Treasure Trove, vous aurez donc droit à la totale, à savoir le jeu de base, ses trois extensions solo et son mode multi.



(*) King of Cards et le DLC multi sont toujours attendus pour la fin d'année.





UPDATE

- C'est fichu pour la fin d'année : les deux DLC précités n'arriveront que le 9 avril 2019 comme vient de le rapporter IGN. On ignore en revanche si la version boîte sortira en même temps ou bien avant.