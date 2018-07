Iconoclasts trouve date sur Switch

Les Metroidvania ne manquent pas sur la scène indépendante avec déjà quelques réussites cette année et c'est cette fois le très bonqui vient refaire parler de lui avec l'annonce d'une date de sortie Switch : jeudi prochain, le 2 août donc. Pas de bonus notable à retenir si ce n'est l'ajout d'un mode très facile pour accompagner les trois de base.Le titre est déjà disponible depuis quelques temps sur PC, PlayStation 4 et Vita, et Limited Run doit d'ailleurs en sortir la version boîte dans le courant de l'été (si tout va bien) sur les deux supports Sony.