Polygon : David Jones (créateur de la série) n'est plus impliqué dans Crackdown 3

La semaine dernière, durant la période E3, Polygon a interpellé Matt Booty (directeur de Microsoft Studios) au sujet d'un certain, et particulièrement le fait que l'aspect multi/destruction brillait étrangement par sa discrétion depuis la démo de 2015.L'homme a rassuré en déclarant que cela était toujours au programme, avec une évidente disponibilité dès le lancement le 22 février 2019, mais que la présentation et les détails interviendront plus tard cette année (GamesCom ?).Polygon a pu également apprendre par questions détournées que Sumo Digital restait le développeur principal, mais que David Jones (créateur de la série) et son studio Reagent Games n'était plus impliqué. On ignore en revanche si le studio Ruffian est toujours en charge du multi, tandis que Matt Booty détourne expressément la question sur le Cloudgine, la technologie qui servait à la destruction totale dans le mode concerné, et qui appartient depuis le début d'année à Epic Games. De là à penser que Microsoft a finalement décidé d'utiliser sa propre technologie en cours de route (expliquant les reports), il n'y a qu'un pas.