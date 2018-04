LawBreakers : un avenir des plus incertains

De la bonne volonté et quelques périodes de gratuité pour attirer les curieux ne changent rien à l'affaire : lede Cliff Bleszinski, tout le monde s'en fout, et c'est peu de le dire puisque selon Steamspy, le titre a réuni… 9 joueurs sur les dernières 24h. Oui oui, 9 !Chez Boss Key Productions, l'ambiance ne doit pas être à la fête et c'est via un communiqué que l'équipe commence à vaciller sur l'avenir du jeu. Tout en tablant sur un potentiel rebond grâce à un format F2P, mais qui demanderait une nouvelle organisation, le studio déclare ne plus pouvoir se consacrer à 100 % suret préfère se tourner (en partie) vers « d'autres projets » en parallèle.