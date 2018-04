Hitman : une date pour la Definitive Edition Hitman : une date pour la Definitive Edition

Ceux qui ont faire preuve de patience avant de découvrir les nouvelles aventures du tueur chauve (donc obligatoirement classe) seront probablement contents d'apprendre que sortira le 15 mai prochain Hitman : Definitive Edition sur PlayStation 4 et Xbox One.



Au programme :



- Toute la Saison 1 (7 niveaux)

- Le contenu de l'édition GOTY (4 millions, trois armes et trois costumes)

- L'épisode Bonus (3 missions)

- Le pack Blood Money (de l'équipement)

- Tous les contrats

- Un pack Anniversary (costumes Kane & Lynch, Freedom Fighters et Mini Ninjas)



UPDATE



En Europe, ce sera le 18 mai, en boîte éditée par Warner Bros.