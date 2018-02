Quelques visuels pour Metro Exodus Quelques visuels pour Metro Exodus

Après les informations, voici une fournée d'images pour Metro Exodus, tirées de la dernière édition du magazine Game Informer et où l'on peut y voir ce qui nous a été conté jusqu'à présent, dont les armes cette fois pleinement customisables ou encore le train qui évoluera au fil de la partie (en taille comme en nombre d'occupants).



On attend la sortie de ce troisième épisode pour cette année (probablement vers les fêtes) sur PC, PS4 & One.