Ys VIII de nouveau reporté sur PC Ys VIII de nouveau reporté sur PC

Décidément, NIS America a un mal fou à sortir la version PC de YS VIII : Lacrimosa of Dana. Auparavant prévu pour septembre avant un report de toute dernière minute (annoncé carrément le jour du lancement), l'éditeur déclare aujourd'hui que le titre ne sortira finalement pas le 30 janvier mais… on ne sait pas quand.



NIS avoue en effet rencontrer de nombreux problèmes d'optimisation (causant bugs et soucis de frame-rate) et préfère retourner sur le chantier pour un temps indéterminé. Le nouveau patch de traduction n'est pas en cause, preuve en est qu'il sortira bien à la fin du mois sur PS4 et Vita.



On rappelle que l'éditeur est également en charge d'une version Switch attendue pour cet été.