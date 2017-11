Rise of the Tomb Raider : 7 millions sur la longueur Rise of the Tomb Raider : 7 millions sur la longueur

Square Enix va finir par comprendre que les gens aiment toujours Lara Croft, mais pas forcément au prix fort. Rise of the Tomb Raider a beau avoir eu un faible lancement sur PC/One, puis même chose plus tard sur PS4, l'éditeur nous apprend aujourd'hui que le titre a passé avec le temps les 7 millions d'exemplaires (distribués).



7 millions sur quatre supports en deux ans (n'oubliez pas la version 360), c'est loin d'être un bilan honteux au regard du reboot, qui a fait 11 millions en quatre ans, sur cinq supports.



Encore une fois, c'est bien les baisses de prix qui ont largement aidé chacun des épisodes à atteindre ces chiffres, mais reste que dans tous les cas, 7 millions, c'est généralement suffisant pour envisager un autre épisode, justement en rumeur depuis quelques temps.



(Source : GamesIndustry)