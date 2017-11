Monster Hunter World : quelques visuels et informations sur les fonctions communautaires Monster Hunter World : quelques visuels et informations sur les fonctions communautaires

Capcom nous envoie une nouvelle salve de visuels pour Monster Hunter World destinées à mettre en avant les fonctionnalités sociales de ce titre qui prendra évidemment toute sa valeur en multi (4 en coopération) même s'il sera toujours possible de tracer sa route en solo.



- Le hall de rassemblement se situera sur le bateau Star's Ship et pourra accueillir jusqu'à 16 joueurs afin que chacun puisse forger sa team.

- On trouvera également dans ce hall un mini-jeu de bras de fer pour s'occuper un peu, l'habituel comptoir des quêtes, le panneau des annonces, une zone d'entraînement et des options pour retrouver un joueur que vous avez croisé au hasard.

- La totalité des quêtes seront accessibles à plusieurs, qu'il s'agisse des principales pour faire avancer l'histoire mais également les nombreuses annexes.

- Rien n'empêche un joueur en retard d'aller rattraper son groupe déjà parti en missions. Attention tout de même : si vos compagnons ont trop progressé, vous n'aurez pas la récompense de quêtes (juste votre loot ramassé sur le chemin).

- Fonction indispensable de notre époque : la possibilité de créer son propre clan avec logo et bannière. Chaque clan pourra contenir 50 membres et un même joueur pourra appartenir à 8 clans à la fois. Il sera en outre possible de créer un lobby privé par clan, et même faire de même si vous n'appartenez à aucune faction (il faudra pour cela se servir d'un mot de passe).



Monster Hunter World sortira fin janvier sur PS4 et One (un peu plus tard sur PC), avec une bêta ouverte au préalable sur PS4 du 9 au 12 décembre.