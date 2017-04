MegaMan Legacy Collection 2 en vue MegaMan Legacy Collection 2 en vue

L'organisme de classification coréen, qui on le sait tombe juste dans 95% des cas, vient de lister un certain Mega Man Legacy Collection 2 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Pas de grande surprise à attendre : le titre proposera selon la description quatre jeux, à savoir les épisodes 7, 8, 9 et 10.



Ne manque plus qu'un bundle réunissant la totale un jour ou l'autre.