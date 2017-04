FFXII The Zodiac Age : nouvelles images FFXII The Zodiac Age : nouvelles images

Square Enix nous propose de bon matin une nouvelle fournée de visuels pour son Final Fantasy XII : The Zodiac Age, Remaster plus travaillé que la norme puisque intégrant le contenu de la version International en plus de nouveaux ajustements, ainsi qu'une rehausse graphique pour la résolution, le frame-rate, le sound-design et les effets de lumière.



Sortie prévue le 11 juillet en Europe comme aux USA (deux jours plus tard au Japon).