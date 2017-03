Dragon Quest XI : nouvelles images PS4 & 3DS Dragon Quest XI : nouvelles images PS4 & 3DS

Après les scans, voici maintenant un nouveau set d'images pour Dragon Quest XI pour résumer les derniers points évoqués, dont le personnage de Silvia (encore une fois, c'est un homme), le cycle jour/nuit, la possibilité de se déplacer en cheval, l'apparition de nouveaux ennemis quand la nuit tombe, du loot, ou encore le fait que pour la première fois, non seulement les PNJ commenceront à s'exprimer via des bulles de dialogues (quand vous ne les avez pas encore abordés directement), mais ceux d'importance pour la quête principale ou les choses secondaires seront mis en avant avec un petit smiley.



Sortie prévue pour la toute fin d'année au Japon, sur PS4, Switch et 3DS.