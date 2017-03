Ultra Street Fighter II : la date japonaise Ultra Street Fighter II : la date japonaise

Durant un live aux cotés de Famitsu, Capcom a enfin annoncé la date de sortie japonaise pour son Ultra Street Fighter II : The Final Challengers, et ce sera donc le 26 mai que cette énième version sortira sur l'archipel, en boîte et au prix toujours impressionnant de 4.990 yens (environ 40€ HT).



Deux nouveaux persos (Evil Ryu et Violent Ken), un mode débutant avec des coups via le tactile et un délire à la première personne avec les Joy-Cons : telles sont les nouveautés pour cette édition qui n'a pas encore de date en Europe.