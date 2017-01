Soleil & Lune : MAJ de la Pokémon Banque Soleil & Lune : MAJ de la Pokémon Banque

Après deux mois d'attente, la Banque Pokémon vient de se mettre à jour et permet désormais de transférer ses bestioles capturées dans les versions Bleu/Rouge/Jaune (on parle ici des éditions eShop), à transférer dans Pokémon Soleil & Lune.



Chacune de vos créatures se verra rajouter aléatoirement une nature ainsi que, selon votre degré de chance, une capacité cachée. Pour fêter dignement la chose, les abonnés (la Pokémon Banque reste un service payant à 4,99€ par an) obtiendront un Cristal Z pour Mew.



Notons en outre que le Pokédex National fusionnera désormais avec la Pokémon Bank, permettant de lister d'office tous les Pokémons capturés dans chaque jeu et permettre d'optimiser drastiquement votre collection (802 Pokémons à ce jour).