Et voilà, après 7 saisons: Agents of S.H.I.E.L.D. se termine ainsi, je vous laisse découvrir la fin de cette superbe série dans la vidéo dessous. Cette dernière bien que pas assumée par Marvel s'est étendue de la phase 1 jusqu'à la phase 4 (2013-2019) proposant plusieurs crossover (malheureusement que dans un seul sens) mais proposant également des intrigues plus développées, adultes et variées que les films, les adieux pour ses personnages vont être durs pour les fans notamment pour Coulson et Daisy Johnson (AKA Quake).A noté que les Avengers n'étaient pas les premiers à revenir dans le temps grâce au "Royaume Quantique" car c'est de cette façon que nos agents regagnent la timeline principale, saison qui se déroule entre 2019 et 2020 (avec la fin 1an plus tard soit 2021 mais aucune mention du snap malheureusement)De plus les effets spéciaux étaient au rendez-vous avec des scènes dans l'espace vraiment pas mal (histoire de zapper les couloirs des décors "terrestre", je vous laisse regarder, un gros clin d'oeil également aux Gardiens de la galaxie avec Quake....