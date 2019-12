Ligue 1

Le Paris Saint-Germain s'en sort bien. Dans un mauvais soir, le club de la capitale s'en est remis à un éclair de Mbappé puis à un penalty de Neymar pour prendre le meilleur sur un bon FC Nantes (2-0) ce mercredi en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Malgré un match en moins, le leader reprend 5 points d'avance sur son dauphin marseillais.Comme prévu, les hommes de Thomas Tuchel confisquaient le ballon d'entrée mais sans parvenir à inquiéter des Canaris bien en place. Titulaires simultanément pour la première fois en L1 depuis 11 mois, Neymar et Mbappé se distinguaient moins par leurs éclairs que par leur succession de mauvais choix…Difficile dans ces conditions de se mettre en position de tir et il fallait attendre près d'une demi-heure pour assister à la première frappe parisienne, non cadrée, de Mbappé. En face, les hommes de Christian Gourcuff se montraient très cohérents et percutants en contre. Les tirs se rapprochaient du but de Navas, obligé de s'employer au sol sur une tentative de Blas.Le jeu se durcissait ensuite avec plusieurs mauvaises fautes de chaque côté et Neymar se retrouvait au sol à deux reprises, suscitant l'inquiétude après avoir été touché à la cheville. Mais le Brésilien poursuivait le match et il pensait même ouvrir le score d'une belle reprise suite à un corner mal repoussé. Sauf que M. Delerue annulait ce but après recours à la VAR en raison d'une faute très discutable de Draxler sur Louza. Lafont sauvait ensuite les meubles en remportant son duel face au Brésilien juste avant la pause.[pos=centre] [pos]Les Parisiens continuaient sur leur lancée et poussaient fort au retour des vestiaires, obligeant Lafont à s'employer face à Mbappé. Les Canaris n'avaient pas de répit et Mbappé finissait par ouvrir le score en concluant d'une Madjer un mouvement à trois avec Neymar et Di Maria (1-0, 52e). Un but superbe, sauf qu'ensuite les locaux se contentaient de gérer en perdant à nouveau beaucoup de ballons. Déterminés à jouer le coup à fond, les Nantais assiégeaient alors le camp parisien et ne passaient pas loin de profiter des espaces laissés par leurs adversaires, mais Louza butait sur Navas.Le PSG se procurait tout de même quelques situations, mais Lafont se montrait impeccable face à Kurzawa et Neymar. En revanche, le gardien était beaucoup moins inspiré lors d'un échange avec Pallois et il séchait Icardi dans sa surface, provoquant un penalty incontestable que Neymar transformait en s'y reprenant à deux fois en raison de la présence de joueurs dans la surface (2-0, 85e). Un but cadeau qui enterrait définitivement les espoirs nantais, même si Navas devait réaliser deux gros arrêts dans les dernières minutes avant un gros loupé de Cavani, entré en jeu, à l'autre bout du terrain.