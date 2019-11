Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a arraché un nul inespéré ! Longtemps décevant et mené de deux buts à la 79e minute, le champion de France en titre a finalement tenu en échec le Real Madrid (2-2) ce mardi lors de la 5e journée de la Ligue des Champions.Sous une pluie battante au Stade Santiago Bernabeu, les Madrilènes réalisaient une meilleure entame en monopolisant le ballon. Sur un tout petit rythme, ce match avait du mal à se lancer et les occasions se faisaient longtemps attendre... Et après une première alerte sur une tête d'Icardi, les Merengue frappaient les premiers avec l'ouverture du score de Benzema, qui marquait d'une frappe placée à la réception d'un tir sur le poteau d'Isco (1-0, 17e). Belle action initiée par Hazard et Valverde !Mis en confiance par ce but, le Real dominait les débats et empêchait le PSG de réagir en confisquant le cuir. Sous pression, le champion de France était à deux doigts de craquer à nouveau, mais Navas sortait le grand jeu sur deux frappes lointaines de Kroos. Malgré un léger mieux, Paris peinait dans le jeu et Navas sauvait encore les siens sur un tir puissant de Carvajal puis une reprise de Marcelo. Juste avant la pause, le PSG pensait obtenir un penalty sur une faute de Courtois, expulsé dans un premier temps, mais l'arbitre annulait sa décision après l'intervention de la VAR pour une charge au préalable de Gueye sur Marcelo.Après l'entrée de Neymar à la place de Gueye à la mi-temps, Paris se faisait une énorme frayeur avec une reprise de Benzema sauvée à bout portant par Navas ! Malgré la présence du Brésilien, la physionomie de la partie n'évoluait pas avec des Parisiens peu inspirés et incapables de rivaliser avec des Madrilènes agressifs. En souffrance, le PSG évitait encore le pire grâce à Navas, impeccable sur un tir à bout portant d'Isco.Assez logiquement, la Maison Blanche doublait la mise avec un centre de Marcelo pour Benzema, qui ajustait Navas de la tête à bout portant (2-0, 79e). Dans la foulée, Paris relançait cette fin de partie avec un but de Mbappé, qui poussait le ballon au fond des filets après une mésentente entre Varane et Courtois (2-1, 80e). Et incroyable, Paris arrachait même l'égalisation quelques instants plus tard avec une frappe dans la lucarne de Sarabia (2-2, 82e) ! Quel scénario ! Dans les dernières secondes, Mbappé ratait même une ultime occasion de l'emporter en ne cadrant pas sa frappe devant Courtois alors que Bale trouvait le poteau sur un coup-franc. Un nul tout de même inespéré pour le PSG, qui se retrouve désormais assuré de terminer à la première place de ce groupe.