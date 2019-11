Nintendo a diffusé ce matin un nouveau trailer pour Fire Emblem Heroes cette fois illustrant la mort de Hel l'antagoniste principale du Tome 3, ce qui semble être la conclusion de cette histoire avec le chapitre 13 disponible depuis la semaine dernière.On devrait en apprend plus sur le Tome 4 à venir ainsi que sur la relation entre la mystérieuse Thor vue dans le mode Tour de l'Eveil et Loki (ennemie du Tome 2) avec très certainement un 5e xénologue d'ici quelque jours.

Who likes this ?

posted the 11/13/2019 at 08:15 AM by masharu