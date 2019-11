2011Réalisé par Steven SpielbergGenre : Guerre/Drame6 Nominations aux Oscars.Synopsis : De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale, "Cheval de guerre" raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le retrouver. Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie britannique, combattants allemands, et même un fermier français et sa petite-fille…Une fresque épique magnifique (la photo est superbe, certains plans rappels des peintures).Le plus bel hommage fait sur les cheveux durant la première guerre.