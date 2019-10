Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain continue son parcours parfait en Ligue des Champions ! Dans le cadre de la 3e journée ce mardi, le champion de France en titre s’est logiquement imposé sur la pelouse de Bruges (5-0).Dans une belle ambiance au Stade Jan-Breydel, les Parisiens calmaient rapidement le public avec un caviar de Di Maria pour Icardi, qui marquait d’une volée à bout portant (0-1, 7e). Quelle ouverture de Thiago Silva pour lancer l’action ! Malgré une petite interruption après des fumigènes craqués par des fans parisiens, Di Maria était tout proche de faire le break dans la foulée, mais manquait son duel face à Mignolet.Invaincus depuis le début de la saison, les Belges ne déméritaient pas dans le jeu, mais se montraient incapables d’approcher la cage de Navas. Avec un déchet technique important, le PSG peinait à maîtriser les débats et se retrouvait sous pression face au pressing adverse jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Belges revenaient avec d’excellentes intentions et les Parisiens subissaient.Pourtant, le PSG se procurait une grosse situation avec un tir d’Icardi bien détourné par Mignolet ! Entré en jeu à la 51e minute, Mbappé avait simplement besoin de 9 minutes pour mettre son équipe à l’abri avec une tête placée après un renvoi de Mignolet (0-2, 60e). Quelques secondes plus tard, Mbappé, grâce à un pressing déterminant de Di Maria sur Mata, était encore décisif avec un centre pour Icardi, qui s’offrait un doublé d’une nouvelle volée (0-3, 62e) ! Le match était plié !Par la suite, Diatta pensait relançait un peu le suspense, mais son but était logiquement refusé pour une main. Déchaîné depuis son entrée en jeu, Mbappé faisait encore très mal aux Belges en inscrivant un doublé après un service de Di Maria (0-4, 78e). Et ce n’était pas fini ! Sur un nouveau service de Di Maria en profondeur, Mbappé claquait un triplé sur une frappe placée (0-5, 83e) ! Exceptionnel ! Un succès amplement mérité pour le PSG, qui terminait cependant la soirée sur deux mauvaises nouvelles avec les sorties d’Herrera et de Meunier, blessés.Le PSG Paris a galéré, puis Mbappé est entré...