Magical Girl

Certain d'entre vous le savez, lors du début de ma chaine Youtube, j'ai fait une video sur les origines du magical girl, video qui elle même était une mise à jour d'un vrai article.Mais en fait, mon travail n'est rien comparé à une série de video (en anglais par contre) qui a décidé de revenir sur toute les série de magical girl une par une."Mahou Profile:An history of Magical girl" est juste une série de video de folie. Et si il y a uniquement une video tout les 3 mois, celle ci est réellement très intéressante et vous en apprendra beaucoup sur le genre et ses subtilités.Même si vous n'aimez pas le genre magical girl ou ne ne connaissez pas, c'est vraiment des vidéos intéressantes à voir qui pourraient vous faire changer d'avis.voici les 3 premières videos et le lien vers la playlist, jetez y un oeil, ça vaut le coup.