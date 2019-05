Bande annonce

1985Réalisé par : Terry Gilliam(Monty Python : Sacré Graal ! / Bandits, bandits / Les Aventures du baron de Münchhausen / L'Armée des douze singes / Las Vegas Parano / L'Imaginarium du docteur Parnassus / Tideland)avec : Robert De NiroSynopsis : Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail et de sa petite vie tranquille tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald Buttle, en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre un système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident.Film culteUn univers Baroque.Humour noir, avec ce qu'il faut de poésie.