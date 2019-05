Bande annonce

2016Réalisé par : Park Chan-Wook(Old Boy / Lady vengeance / Thirst, ceci est mon sang)Genre : Thriller psychologiqueavec : Ha Jung-Woo (Tunnel / The Murderer / The Chaser)Synopsis : Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…Le meilleur du cinéma coréen.Une histoire qui bouscule car dérangeante (avec ce qu'il faut de voyeurisme et d'érotisme) et cruelle.Une atmosphère envoutante.Des plans magnifiques, esthétisme élevée au rang d'art.