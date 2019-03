Alors là, ça devient vraiment difficile à défendre, tout ça quand même. On a beau aimer le dernier bébé de, ici, aux Javelins du Kyo, y'a quand même des histoires qui font lever un sourcil. Ou les deux. Parce que le bad buzz permanent commencerait presque à nous faire penser àPasse encore le coup du, ce genre de bug incensé et inadmissible restant ce qu'il est, à savoir un bug (et qui sera donc traité par un patch). Mais là c'est une toute autre histoire qui est en train de surgir sur, puisqu'elle concerne les mécaniques mêmes du jeu.Pour résumer,A priori, cet état de fait hallucinant viendrait du fait que le jeu "adapte" (on parle de "scaling") sa difficulté en fonction des joueurs afin que des hauts lvls puissent jouer avec des plus petits joueurs (genre un joueur lvl30 jouant avec un autre lvl 12).Donc en théorie,On comprend bien que ce genre de logique vient totalement contredire le but-même du jeu, qui est de farmer du stuff de plus en plus puissant.Je vous engage à aller faire un tour sur le reddit en question, là :https://www.reddit.com/r/AnthemTheGame/comments/ay0oh7/psa_the_level_1_defender_rifle_is_the_best_weapon/C'est juste hallucinant, cette histoire. Évidemment, Bioware serait sur le coup pour corriger le truc, mais quand même... Comment une telle bourde est-elle possible sur un jeu de ce budget ?