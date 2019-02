Annoncer avec un petit teaser la semaine dernièreBaptiste le nouveau Hero et healer du jeu vient de présenter son Origin story.Comme d'habitude, un commentaire de développeur et son apparition sur le PTR serveur test devrait arriver soit demain ou Jeudi.Video

Who likes this ?

posted the 02/26/2019 at 09:35 AM by tizoc