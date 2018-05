Après le remake de 2011 produit au Japon par le Studio 4°C pour la chaîne américaine Cartoon Network, et qui avait gardé le nom original de "ThunderCats" en France, la chaine va diffuser en 2019 une nouvelle série basée sur la licence mais qui aura un style plus décalé....Annoncé par le site Entertainment Weekly aujourd'hui, Warner Bros. Animation va rebooter la série culte de 1985 dans cette nouvelle série du nom de "ThunderCats Roar" Bien qu'aucun format n'ait encore été dévoilé pour cette nouvelle série, elle présentera un style radicalement différent (on pourrait même qualifier de... farfelue) pour Lion-O (Starlion) et son équipe, ainsi qu'une attention accrue sur des éléments comiques aux côtés des passages d'action classiques.Découvrez une vidéo dans les coulisses de la série pour en savoir un peu plus (en anglais) :Sources :