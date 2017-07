Autre

est heureux d’annoncer quesera disponible pour la première fois sur la boutique officielle cet automne.Cette édition numérotée, disponible à seulement 2 000 exemplaires, rassemble 9 vinyles dans un boitier collector et offre ainsi plus de 5 heures de musique. Composée paret, la musique orchestrale devous fera plonger dans le monde sinistre et dramatique de la saga.Les musiques originales deetoffriront une expérience particulièrement immersive et rappelleront à tous les fans de la saga leurs plus grands combats de boss ainsi que leurs meilleurs (et leurs pires) moments de leurs épopées mortelles. Ce coffret est en soit une vraie pièce de collection.sera disponible sur la toute nouvelle boutiquecet automne.Prix : 119€