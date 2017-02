News

DECOUVREZ L’INCROYABLE HISTOIRE DE SUDA51, CREATEUR DE KILLER7 ET NO MORE HEROES, DANS CET OUVRAGE OFFICIEL ET EXCLUSIF !







DÉCOUVREZ LA VERSION COLLECTOR KILLER EDITION !



Cette édition limitée et numérotée comprend :



Un fourreau cartonné avec découpe

La biographie officielle de Suda51 (Les Grands Noms du Jeu Vidéo #8 )

Un certificat d’authenticité numéroté à 500 ex. et signé par Suda51 en personne !



Il est le père de l’extravagant Killer7, du savoureux No More Heroes, du délirant Lollipop Chainsaw ou encore du démoniaque Killer Is Dead… Il est féru de catch, a travaillé comme croque-mort, collectionne les chaussures et a été bercé aux douces sonorités du rock anglais. Il, c’est Goîchi Suda, plus connu sous le nom de Suda51. Passionné de la première heure, créateur fantasque à l’univers atypique, l’homme s’est efforcé, tout au long de sa carrière, de bousculer les codes et les pratiques qui entourent l’industrie vidéoludique. Surprenant, parfois dérangeant, Suda51 laisse à chacune de ses œuvres un souvenir indélébile.







De son premier petit boulot dans une salle d’arcade tokyoïte, jusqu’à son arrivée chez Human puis la fondation du studio Grasshopper Manufacture, Suda51 n’a cessé de faire valoir son esprit « punk » à travers ses réalisations déjantées.







Dans cette biographie officielle réalisée par le biais de nombreux entretiens, les auteurs Florent Gorges et Mehdi Debbabi-Zourgani lèvent le voile sur son parcours et sa carrière anticonformiste, forts de confessions et secrets de développement. Un témoignage inédit et passionnant sur l’une des personnalités les plus singulières de sa génération et, plus largement, sur l’industrie japonaise du jeu vidéo.