bon ok ark etait degeux sur xbox one mais bon c'est ouf le fossé ,ils font meme du pied a DF dans leur tweet pour qu'ils mattent ca ^^









listing des feature





-4K Output at 30-60 FPS

- Extreme Draw/LOD Distance (Higher than PC)

-Extreme Level Streaming Distance (Higher than PC)

-Epic Sky & Atmospherics Quality

-Epic Subsurface Scattering Quality

-Infinite-Range High Precision Screen Space Ambient Occlusion

-Max Texture Resolution

-16x Anisotropic Filtering

-Infinite-Range Distance Field Shadows

-Terrain Self-Shadowing

-Epic Dynamic Shadow Quality

-Epic Ground Clutter Distance

-High-Precision HDR Output

-Epic Postprocessing Quality

-Tetherless Non-Dedicated Hosting

-Tetherless Splitscreen

-100-player Dedicated Server Hostin

-Splitscreen Multiplayer uses Epic Graphics Settings

-7x Faster Loading