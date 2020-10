Oscar IsaacLa nouvelle (bombe) vient de tombée! Ainsi donc la dernière tête manquante de la phase 4 est donc Oscar Isaac, vu récemment dans les blockbuster X-Men Apocalypse, la dernière (et merdique) trilogie Star Wars ainsi que Annihilation de Netflix.Alors content?Moi énormément je l'adore

posted the 10/26/2020 at 06:05 PM by ratchet