Salut à tous,



Je voulais partager avec vous ce soir cet article qui précise que Sackboy a big Adventure sur PS5 tournera en 4k dynamique 60 fps et non en 4k native

Bon je ne veux pas relancer le débat sur la 4k native et la 4k dynamique qu'a la limite je préfère pour économiser des ressources qui peuvent être utiles ailleurs ...

Non mais la nous parlons de Sackboy qui est loin d'être d'une richesse visuelle incroyable et cela m'inquiète plutôt pour l'avenir et des futurs jeux.